شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 680 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة بأبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم مركبة، لنقل المواد الغذائية بمدينة أبها محملة بالأسماك الفاسدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق صادرت نحو 680 كيلوجراما من الأسماك، وبعد فحصها تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وجرى إتلافها وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وكثفت الأمانة خلال الشهر الجاري نشاطها الرقابي للتأكد من السلامة الغذائية لضمان صحة الجميع، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.