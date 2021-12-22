شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بمنجزات مركز الملك سلمان للإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني.

وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز حول العالم، والبالغة 1,806 مشاريع في 77 دولة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشادت الشيخة حصة آل ثاني بمنجزات المركز الإغاثية والإنسانية ومنهجيته في إيصال المساعدات، لكافة البلدان المحتاجة والمتضررة حول العالم.