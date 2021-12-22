شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» و«نزاهة» يستعرضان جهود مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعزيز النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وأثرها على الموظف

- تأتي تزامنا مع الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021م

- استعراض صور الفساد الإداري حسب أنظمة المملكة وعقوبة هذه الجرائم

نظّمت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالمنطقة اليوم، ورشة عمل بعنوان "النزاهة الوظيفية"، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالشرقية أحمد الفلاح، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021م.

وتهدف الورشة التي أقيمت في مسرح الأمانة إلى تعزيز النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وأثرها على الموظف، وصور جرائم الفساد المالي وقيم النزاهة والآثار السلبية للفساد وجهود المملكة في مكافحة الفساد، ولائحة الانضباط الوظيفي واختصاصات الهيئة في نظام الانضباط الوظيفي.

واستعرضت الورشة المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على الأفعال التي تعد ممارستها في العمل فساداً أو انحرافاً، ومفهوم الفساد المالي، وصور الفساد الإداري حسب أنظمة المملكة، وعقوبة هذه الجرائم.

وتناولت الورشة عدداً من الأثار السلبية ومن أبرزها مخالفة الشريعة الإسلامية وإهدار مصالح المواطن وتعثر عجلة التنمية وضعف المؤسسات، وإعاقة التنمية الإدارية وانعدام الثقة وهجر الكفاءات للمؤسسات العامة، وأهمية دور الفرد والمجتمع تجاه مكافحة الفساد، من خلال الإبلاغ عن أية حالة فساد للجهات المختصة ونشر ثقافة النزاهة والاطلاع على الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، واستعراض جهود المملكة والتي كان أبرزها صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة ومتطلباتها ومهامها.