نشرة عاجل.. ترقية وتعيين 393 قاضيًا بوزارة العدل.. والسفير الياباني يتعلم اللغة العربية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي والاقتصادي، خلال الساعات الماضية، وأبرزها أن خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 393 قاضيًا بوزارة العدل، وتفاصيل تعلم السفير الياباني اللغة العربية واستخراج قطعة بلاستيك من رئة طفلة بمستشفى جدة.

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 393 قاضيًا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 393 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكَّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى - عز وجل - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

تنبيهات الأرصاد

تنبيه من «الأرصاد» برياح وسحب رعدية ممطرة على 7 محافظات في جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تشمل مدينة جازان ومحافظات أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 10 صباحًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن طقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، ويبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنِّ في مدى الرؤية الأفقية.

أشار التقرير إلى أنَّه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون نحو المملكة.

وأضاف التحالف أنه "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين.

تفاصيل تعلم السفير الياباني اللغة العربية

السفير الياباني بالمملكة يسرد تجربته في تعلم العربية: «الأحب لي بعد لغتي الأم»

سرد سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي؛ تجربته في تعلم اللغة العربية، مشيرًا إلى أنها اللغة الأحب له بعد لغة بلاده.

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لقد سُررت جدًا بالمشاركة في ندوة (سفراء يتحدثون العربية) والتي أقامها نادي الشرقية الأدبي أمس، وقد تشاركت مع الحضور بتجربتي في تعلم اللغة العربية وهي اللغة الأحب لي بعد لغتي الأم اليابانية وبصفتي المتعلم الوحيد غير المسلم للغة ضمن السفراء المتحدثين في تلك الندوة».

وفي وقت سابق كشف سفير اليابان لدي المملكة عن أول كلمات عربية تعلمها عند بدء دراسته للغة، مشيرًا إلى أنها كانت كلمة «بطة» في جملة تقول «انظر يا أبي، انظر بطة».

ونشر السفير الياباني -عبر تويتر- صورة لبطتين بنادي الرياض للجولف، موضحًا أنه ذهب إلى النادي وقام بالسلام على جميع اللاعبين الأحباء، إضافة إلى بطتين جميلتين.

وتابع أن كلمة «بطة» هي من بين الكلمات التي تعلمها عند بدء دراسة اللغة العربية في جلمة «انظرْ يا أبي.. انظرْ بطة».

«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية

عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الثامنة عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

ووافق مجلس الشورى، خلال الجلسة، على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى أ.محمد أبو ساق.

كما وافق الشورى، على إحالة ما يتعلّق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية، إلى لجنةٍ خاصةٍ في المجلس لمزيد من الدراسة.

بيع أول رسالة نصية في العالم

من 3 كلمات.. بيع أول رسالة نصية قصيرة في العالم

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، خلال مزاد علني أقامته دار «أغوت» في فرنسا، مساء أمس الثلاثاء، وسيعود ريع الصفقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبيعت الرسالة لرجل كندي يعمل في مجال التقنيات الجديدة، مقابل 107 آلاف يورو، ما يعادل أكثر من 120 ألف دولار، ليصبح المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة من بروتوكول الاتصالات الذي أرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم، بحسب «سكاي نيوز عربية».

يشار إلى أن الرسالة، تم إرسالها عبر شركة الاتصالات البريطانية «فودافون»، بتقنية «إن إف تي»، في 3 ديسمبر 1992، وتتكون الرسالة من عبارة «عيد ميلاد مجيد»، وتلقاها شخص يدعى ريتشارد غارفيس، خلال فترة عيد الميلاد.

مدفئة تُسبب حريق بحي سلطانة

مدفئة تسبب في حريق شقة بحي سلطانة.. و«مدني تبوك» يتدخل

أخمد مدني تبوك حريقًا في شقة بحي سلطانة بسبب تماس كهربائي في المدفئة.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه بموقع «تويتر»: إن الحريق نتج عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

الزكاة والضريبة والجمارك توقع اتفاقيات مع 5 شركات

الزكاة والضريبة والجمارك توقع اتفاقيات مع 5 شركات من مشغلي مناطق الإيداع وإعادة التصدير

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتفاقيات تعاون مع 5 شركات من مشغلي مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المملكة، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومسؤولي تلك الشركات.

وجرى توقيع الاتفاقيات مع شركة البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، والشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية، والشركة العربية للصهاريج المحدودة، والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات، والشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير المحدودة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز وتمكين الخدمات اللوجستية وفق الضوابط الجمركية في تلك المناطق الواقعة في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء ينبع التجاري ومطار الملك فهد الدولي، وذلك بما يُحقق رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز فاعلية تلك المناطق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مستهدفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تقديم خدمات جمركية متميزة وعالية الجودة، إلى جانب إدراكها لأهمية مناطق الإيداع ودورها في تحقيق مرونة الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة عبر الحدود، ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بادرت خلال المرحلة الماضية بالتركيز على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير في مختلف المنافذ، حيث يُسهم ذلك في دعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.

استخراج قطعة بلاستيكية من رئة طفلة

استخراج قطعة بلاستيكية من رئة طفلة بمستشفى شرق جدة

أعلنت صحة جدة استخراج قطعة بلاستيكية من رئة طفلة بمستشفى شرق جدة باستخدام أحدث التقنيات من أجهزة ومناظير صلبة ومرنة.

وأشارت صحة جدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الطفلة خرجت من المستشفى في اليوم الثاني بصحة جيدة ومستقرة ولله الحمد.

وكانت الطفلة السعودية بلعت قطعة بلاستيكية، تسببت في إصابتها بالصعوبة في التنفس مع انخفاض دخول الهواء إلى الرئة اليمنى، حيث تمكن فريق طبي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة الطفلة.

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