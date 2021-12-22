رسالة مهمة من «الجوازات» لجميع القادمين إلى المملكة لتسهيل وسرعة الدخول

الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للجوازات، غير السعوديين من الملقحين أو غير الملقحين القادمين إلى المملكة، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل السفر، على هذا الرابط (اضغط هنا).

وقالت «الجوازات السعودية»، عبر حسابها على «تويتر»، إن عملية تسجيل اللقاحات إلكترونيًا تسهم في تسهيل وتسريع دخول الوافدين، وتقليل مدة الانتظار عند منافذ الدخول.

وأشارت الجوازات إلى أن عملية التسجيل تشمل مواطني مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بجميع أنواعها القادمين إلى المملكة، والمقيمين ومن بصحبتهم.

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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