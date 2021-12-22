«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الثامنة عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

ووافق مجلس الشورى، خلال الجلسة، على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى أ.محمد أبو ساق.

كما وافق الشورى، على إحالة ما يتعلّق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية، إلى لجنةٍ خاصةٍ في المجلس لمزيد من الدراسة.

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