انقلبت 14 مرة.. مقطع يوثق لحظة وقوع حادث مروع لسيارة مفحط شاب

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة انقلاب سيارة الشاب السعودي مهدي السنر، أثناء تجربته السيارة بالتفحيط.

وذكر حساب «طرق الرياض» على «تويتر»، أن السيارة انقلبت 14 مرة، خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، فيما لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنَّ السيارة مجهزة بأنظمة سلامة عالية، بحسب «العربية».

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، من داخل السيارة، الشاب وهو يمسك بسقف السيارة لتجنب السقوط والإصابة بأذى، فيما ظهر «السنر» في مقطع آخر مطمئنًا الجميع على حالته الصحية.

وقال الشاب السعودي، إن الحادث سببه تعليق دواسة البنزين، خلال تجربة السيارة في التفحيط قبل المشاركة في حدث دولي، مؤكدًا أنه تعرض فقط لبعض الكدمات في جسمه ولم يتعرض لأذى كبير.

اقرأ أيضا|

عرض حياته وآخرين للخطر.. ضبط «مفحط» الرياض