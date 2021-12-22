الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة جدة، عن استخراج قطعة بلاستيكية من رئة طفلة بمستشفى شرق جدة باستخدام أحدث التقنيات من أجهزة ومناظير صلبة ومرنة.

وأشارت صحة جدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الطفلة خرجت من المستشفى في اليوم الثاني بصحة جيدة ومستقرة ولله الحمد.

وكانت الطفلة السعودية بلعت قطعة بلاستيكية، تسببت في إصابتها بالصعوبة في التنفس مع انخفاض دخول الهواء إلى الرئة اليمنى، حيث تمكن فريق طبي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة الطفلة.

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