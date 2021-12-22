لمخالفي الإجراءات الاحترازية.. تعرف على خطوات الاعتراض على الغرامات والعقوبات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة العاصمة المقدسة آلية الاعتراض على الغرامات والعقوبات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة؛ لمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي طريقة الاعتراض وتتمثل فيما يلي:

التظلم لدى وزارة العدل

التقدم إلى لجنة النظر في التظلمات من قرارات عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشآت في وزارة العدل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار.

طريقة التظلم في نظام أبشر:

1- الهدف من الخدمة

تمكين ما صدرت بحقهم قرارات بمخالفة الإجراءات الاحترازية، المتخذة لمواجهة فيروس كورونا من التظلم منها.

2- الفئة المستهدفة

أي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملون معها.

3- القرارات التي يجوز التظلم منها أمام اللجنة

من صدرت بحقهم قرارات من وزير الداخلية – أو من يفوضه – بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا .

4- القرارات التي يجوز التظلم منها أمام اللجنة

القرارات الخاصة بمخالفات منع التجول والقرارات بإيقاع عقوبة السجن، والعقوبات التبعية على الأجانب، من الإبعاد ومنع الدخول النهائي، لا تدخل في اختصاص اللجنة.

5- ميعاد التظلم على القرارات

يجب أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

6- الاعتراض على قرار اللجنة

قرار اللجنة في هذا الشأن يكون نهائيًا مكتسب القطعية وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

طريقة تقديم الاعتراض تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

1- تعبئة «نموذج صحيفة التظلم»

2- الدخول على خدمة الرسائل والطلبات:

-خدمة: طلب تظلم من قرارات إيقاع العقوبات.

- القطاع : لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية.

3- إرفاق نموذج صحيفة تظلم.

يأتي ذلك، وفقًا للأمر الملكي الكريم رقم 1\584 وتاريخ 60/90/1441 هـ القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة؛ لمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

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