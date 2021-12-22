«أوايسس» تحتضن ليلة طربية خليجية

الرياض - محمد عبدالله - تجدد منطقة «أوايسس» إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، فعاليتها المنوعة الواقعة في قلب الصحراء لتكشف عن تنوُّع الثراء الثقافي الموسيقي لفناني الأغنية الخليجية والعربية، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 من ديسمبر، حفلًا غنائيًّا للفنانين عبد الله الرويشد وفهد الكبيسي، بتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية حفلات غنائية للفنانين العرب تمثلت بمشاركة فنانين عدة منهم: أصالة؛ أنغام، إلى جانب نجوم الأغنية الخليجية كأصيل أبو بكر ونوال الكويتية وغيرهم.

وقد أثرت منطقة «أوايسس» زوارها منذ افتتاحها بمزج بين تنوع ثقافات، منها ثقافة الطهي من حول العالم بعد تجدد المطاعم العالمية حولها، لتلتقي الصحراء المخملية بعبق الماضي وأصالة الحاضر، وشيدت المنطقة مسرحًا مدعمًا بشاشات تمكن الحاضرين من مشاهدة الفنانين على خشبة المسرح، وسط الأجواء الشتوية والطقس البارد.

وتمنح المنطقة زوار موسم الرياض 2021 تجربة التسوق بين الرمال في أكثر من 25 علامة تجارية محلية ودولية، ودور الأزياء ومحلات بيع الإكسسوارات والمنتجات الشبيهة بالثقافة السعودية.

وتضم "أوايسس" ثماني مناطق رئيسة، تتمثل في: منطقة التسوق، تراث نجد، المنطقة الترفيهية، الفنون، مطاعم عالمية، دكة "الأوايسس"، "اللاونجات الموسيقية"، منطقة "glamps".