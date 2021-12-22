تنويه هام من مرور جدة بشأن إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت إدارة مرور محافظة جدة، تنويهًا لمستخدمي طريق الأمير سعود الفيصل، بشأن إغلاق الطريق لتنفيذ مشروع جسر مشاة.

وأعلن "المرور السعودي"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة مرور جدة، وبالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ ستغلق طريق الأمير سعود الفيصل، بجوار مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

وأهابت إدارة مرور جدة، بمستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم.

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