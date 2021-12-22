كتلة باردة تخفض الحرارة بشكل كبير شمال المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المدن شمال المملكة، حيث من المتوقع أن يبقى القطاع الشمالي من المملكة يوم الخميس تحت تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة، تترافق بدرجات حرارة منخفضة بشكل لافت.

يُتوقع أن تكون درجات الصغرى ليلة الخميس/الجمعة دون الـ 5 درجات مئوية في معظم مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وقد تقترب من الصفر خارج المدن الرئيسية والمناطق الصحراوية، ما يعني سيطرة طقس شديد البرودة يستلزم ارتداء الملابس الشتوية واستخدام وسائل التدفئة.

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة

حائل : 03

سكاكا : 03

عرعر : 04

القريات : 04

حائل: 05