كتلة باردة تخفض الحرارة بشكل كبير شمال المملكة

يُتوقع أن تكون درجات الصغرى ليلة الخميس/الجمعة دون الـ 5 درجات مئوية في معظم مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وقد تقترب من الصفر خارج المدن الرئيسية والمناطق الصحراوية، ما يعني سيطرة طقس شديد البرودة يستلزم ارتداء الملابس الشتوية واستخدام وسائل التدفئة.
درجات الحرارة الصغرى المتوقعة
حائل : 03
سكاكا : 03
عرعر : 04
القريات : 04
حائل: 05
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