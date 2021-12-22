أمر ملكي بترقية وتعيين 393 قاضيا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا بترقية وتعيين 393 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر السامي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.



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