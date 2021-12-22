شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعلن مقتل 300 إرهابياً حوثياً وتدمير 28 آلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن تنفيذ (33) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات 24 الماضية، بجانب (4) عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح التحالف، أن العمليات أسفرت عن تدمير (25) آلية عسكرية، ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت (280) عنصراً إرهابياً، فضلا عن عمليات الساحل الغربي التي استهدف خلالها (3) آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وخسائر بشرية تجاوزت (30) عنصراً إرهابيا.