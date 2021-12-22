شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تطلق برنامج لتطوير مهارات قيادات المؤسسات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أطلقت الجامعة مطلع هذا الأسبوع برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية، والتي استهدفت القيادات العليا ومسؤولي الشراكة المجتمعية ورؤساء الإدارات والإعلاميين في تلك القطاعات بمحافظة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه البرامج النوعية تم إعدادها بعناية لتحقيق التكامل مع جهود تطوير رأس المال البشري في مؤسسات القطاع الحكومي، كما تأتي مساهمة من الجامعة في برنامج رؤية المملكة 2030 نحو تنمية القدرات البشرية.

وأشاد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان بحجم الإقبال والمشاركة المجتمعية في هذه البرامج، والتي ترسخ دور الجامعة نحو المسؤولية المجتمعية، وحرصها على توطيد علاقاتها وشراكاتها مع المجتمع.

من جانبه أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد بن عبد العزيز العيد أن البرنامج يشتمل على (٨) برامج تخصصية تقدم في (٤٨) ساعة تدريبية، وبمشاركة (٢٢) جهة مستفيدة، وتتضمن محاور في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وبناء آليات الشراكة المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المؤسسية، وأدوات رقمية عصرية للمتحدثين الرسميين، ومهارات الإلقاء والتأثير، وفنون صياغة الخطابات الرسمية.