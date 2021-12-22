المرور: طرح الدفعة الثالثة من مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

الرياض - محمد عبدالله - نوّهت الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الثالثة من مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا، وذلك عبر منصة أبشر، لتمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على تويتر انفوجرافًا يوضح أن طرح الدفعة الثالثة من مزاد اللوحات الإلكتروني سيبدأ غدًا 19 جمادي الأول 1443 الموافق 23 ديسمبر 2021.

وأشارت المرور إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأحد 22 جمادي الأول 1443 من خلال منصة أبشر.

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