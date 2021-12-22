ترفع المناعة 25 ضعفًا.. مستشفى الملك فهد يعدد فوائد الجرعة الثالثة للقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - دعا مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام المواطنين لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا، بعد 3 شهور من تلقي الجرعة الثانية.

وكشف المستشفى، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن 3 أسباب تجعل الشخص حريص على تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح؛ حيث تساهم في:

- رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون.

- الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة عالية تتجاوز 70%.

- الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت الإثنين 20 ديسمبر الجاري أنه يُمكن الآن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

وأضافت عبر حسابها في «تويتر» أن تلقي الجرعة الثالثة سيكون بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، مطالبة الجميع بحجز موعد ابتداء من الآن.

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