«الحصيني» يوضح حقيقة سقوط ثلوج في طريف

الرياض - محمد عبدالله - كشف الإعلامي عبدالعزيز بن محمد الحصيني عن حقيقة تساقط الثلوج في منطقة طريف.

وقال «الحصيني» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن هناك مقاطع منتشرة ترصد تساقط الثلوج في منطقة طريف، مشيرًا أنه لم تتكن هناك مؤشرات على تساقط ثلوج عليها أو على غيرها في المملكة لعدم اكتمال العناصر المسببة لتساقط الثلوج.

وأضاف أن ما يتم تداوله ما هي إلا مقاطع قديمة؛ لذا جرى التنويه.

واختتم حديثه قائلًا: «أبشروا بالخير بإذن الله».

الجدير بالذكر أن المركز الوطني لـ«الأرصاد» نبّه اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

تنبيه من «الأرصاد» برياح وسحب رعدية ممطرة على 7 محافظات في جازان