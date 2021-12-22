بالفيديو.. «القحطاني» يكشف عن أهداف وبرامج مشروع «متحدثون»

الرياض - محمد عبدالله - قال عمر القحطاني، أخصائي أول إعلام وعلاقات بمركز التواصل الحكومي، إن مشروع «متحدثون» هو أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام.

وأضاف «القحطاني»، خلال لقائه في برنامج «اليوم» المُذاع على قناة «الإخبارية»، أن مشروع «متحدثون» يأتي نتاجًا للتعاون الفعّال مع شركاء النجاح والإنجاز برنامج التحول الوطني، لافتًا إلى أنه يهدف لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، فضلًا عن تطوير مهارات من يعملون في التحليل والمتخصصين في المجالات الرائدة.

كما أكد القحطاني أن المشروع جاء انطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ مثل مجال الطاقة، الاقتصاد، وغيرها، مشيرًا إلى أن الخميس الماضي شهد اختتام النسخة الثانية من مشروع «متحدثون»، وتم تدريب عدد كبير من الأشخاص المميزين في هذا المجال.

وقد أشاد القحطاني بدور وزير الإعلام المُكلف، الدكتور ماجد القصبي لرعايته الكريمة لمشروع «متحدثون»، مؤكدًا أنه تم تقديم عدد من البرامج التدريبية، قائلًا: «المشروع بُني على عدة مراحل انطلاقًا من لجنة استشارية متخصصة في المجال الإعلامي الاتصالي سواء من الإعلاميين أو الممارسين هذا المجال».

وكشف القحطاني عن البرامج التي تم تقديمها خلال مشروع متحدثون وقال: «قدمنا برامج عن مهارة القيادة، ومهارات الظهور الإعلامي، والتحدث للجمهور؛ للظهور محليًا أو دوليًا بشكل جيد».

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