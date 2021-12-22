القاضي: «بيئة عامرة» يُعتبر أول عمل تطوعي بالمملكة لتحسين المشهد الحضري

الرياض - محمد عبدالله - قالت ماجدة القاضي، عضو الجمعية العمومية بجمعية المسؤولية المجتمعية، إن هناك مبادرات مجتمعية لتحسين المشهد الحضاري وإزالة التشوه البصري.

وأضافت القاضي خلال مداخلة هاتفية، في برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية، أن برنامج «بيئة عامرة» هو أحد برامج تنمية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة.

وكشفت القاضي عن أهداف برنامج بيئة عامرة قائلة: «هذا البرنامج يعمل على تفعيل وتحسين دور المسؤولية الاجتماعية سواء كانت بشكل فردي أو جماعي، بحيث أن تستكمل قدرات القطاع الخاص وتجمعها مع استثمار القدرات البشرية –المتطوعين- وتفعلها من خلال نظام الإجراء الحكومي على هيئة مبادرة نوعية تنموية لها أثر مستدام».

وأشارت عضو الجمعية العمومية بجمعية المسؤولية المجتمعية، إلى أن برنامج «بيئة عامرة» يُعتبر أول عمل تطوعي على مستوى المملكة؛ لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري بمشاركة القطاع الخاص والعام بمختلف الأعمار.

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