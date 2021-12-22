توزع مياه زمزم وتعقم الجو.. «الروبوتات» تحظى بإعجاب رواد معرض عمارة الحرمين بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - حظيت روبوتات الحرمين الشريفين، بإعجاب مرتادي معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم، حيث تعمل الروبوتات بشكل تلقائي على توزيع مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتعقيم الجو.

وقال المدير العام لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، حسن بركات السويهري، إن مشاركة الإدارة تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي من خلال المعارض بالربوتات الذكية التي تعمل على تعقيم وتوزيع مياه زمزم والتي تعكس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحرمين الشريفين وتواكب ‏الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030).

وأكد «السويهري»، أن التطور الذي يشهده الحرمان الشريفان من تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمته والمشاركة بها في المعارض كان له الأثر الكبير في نفوس زائري المعرض، حيث ‏‏أبدوا إعجابهم بما شاهدوه في تطور حديث وجهود كبيرة والذي حرصوا على مشاهدته والاستماع لشرح طريقة عمله في الحرمين.

يذكر أن هذه الربوتات قام بتدشينها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي أتت ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، والتي ساهمت في منع وصول وتفشي الفيروس بالحرمين الشريفين.

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