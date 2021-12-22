صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ينتهي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين

أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مشروع تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين، والتي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصرًا متكاملاً لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م وحتى تاريخه, حيث يعد هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

ويأتي مشروع تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة تشمل الدعم المباشر، والتدريب والتوظيف، والمسح الميداني للمستفيدين، بهدف تفعيل الدور التنموي للصندوق وخدمة مستفيديه بشكل مستدام.

ويعمل الصندوق وفق خطة إستراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفاً استراتيجياً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه من خلال تقديم 80 مبادرة، والتنوع في الخدمات المقدمة بما يحقق ضمان استدامتها من خلال قياس 29 مؤشراً للأداء.