فتح باب التسجيل في برنامج ‏الفحص المهني بالوجه

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، اعتماد المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه، مركزًا لاختبارات الفحص المهني، وبدء التسجيل في برامجه التي تستهدف فحص العمالة المهنية في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة العامة، واللحام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن المركز يُعد الثاني على مستوى المنطقة، ويهدف إلى التحقق من ‏امتلاك ‏العمالة المهنية للمهارات، والجودة، ‏والكفاءة المعتمدة للإسهام في ‏تطوير مهارات القوى ‏العاملة، وفق مقاييس ‏عالمية لتلبية احتياجات ‏السوق، مبينًا أن دور ‏المؤسسة سيسهم في دعم جهود برنامج الفحص المهني، الذي يستهدف ‏المنشآت ‏الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، من خلال عقد الاختبارات العملية ‏والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص ‏المهني في المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة.

وأكّد البلوي جاهزية المركز بالمعهد ‏لاستقبال طلبات الشركات ‏الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة، لعمل الاختبارات النظرية والعملية‏، عن ‏طريق التسجيل في موقع ‏‏"برنامج الفحص المهني" (على الرابط)

يُذكر أن المركز سيبدأ الأحد القادم في إجراء أول اختباراته.