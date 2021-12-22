فتح باب التسجيل في برنامج ‏الفحص المهني بالوجه

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن المركز يُعد الثاني على مستوى المنطقة، ويهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات، والجودة، والكفاءة المعتمدة للإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق، مبينًا أن دور المؤسسة سيسهم في دعم جهود برنامج الفحص المهني، الذي يستهدف المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، من خلال عقد الاختبارات العملية والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص المهني في المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة.
وأكّد البلوي جاهزية المركز بالمعهد لاستقبال طلبات الشركات الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة، لعمل الاختبارات النظرية والعملية، عن طريق التسجيل في موقع "برنامج الفحص المهني" (على الرابط)
يُذكر أن المركز سيبدأ الأحد القادم في إجراء أول اختباراته.
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