الأرصاد :استمرار انخفاض درجات الحرارة على 3 مناطق في المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة, وجنوبية , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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