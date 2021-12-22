ضبط 5 معامل للفحم المحلي بينبع

تمكن مفتشو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بينبع بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع من ضبط خمسة معامل للفحم المحلي بوادي عباثر بمركز ينبع النخل. أوضح ذلك مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع المهندس سعد الصبحي ، مبينا أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم للتخلص من هذه المعامل لحماية البيئة والغطاء النباتي وتطبيق الإجراءات النظامية وفق نظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.



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