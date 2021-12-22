شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الاجتماع الدوري الـ 8 لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة التنفيذية لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء " IHFAF " اجتماعها الدوري الثامن يوم أمس، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية الأيرلندية " FSAI "، والرئيس التنفيذي المؤقت لوكالة معايير الغذاء الأسترالية النيوزيلندية "FSANZ".

وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات للاجتماع السنوي الثالث للمنتدى واعتماد موعده في يوم الاثنين 21 مارس 2022م باستضافة أستراليا ممثلةً بوكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية، ومناقشة طلبات الانضمام للمنتدى من عدة جهات رقابية والموافقة عليها، ليصل بذلك عدد الأعضاء إلى " 14 ".

ويهدف المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى رؤساء الجهات الرقابية، إلى مشاركة التوجهات الإستراتيجية ومناقشة القضايا الغذائية ذات التداعيات العالمية، إضافةً إلى تحديد المجالات المحتملة للتعاون لضمان سلامة الغذاء والتغذية.