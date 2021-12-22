شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمة «الصادر الإلكتروني» للأفراد والشركات والمؤسسات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن تطوير خدمة (معاملتك من بيتك), وتُدشين خدمة "الصادر الإلكتروني" للأفراد والشركات والمؤسسات، والتي تمكن المستفيدين من استلام المعاملات واستكمال جميع إجراءاتها رقميًا عبر مسار موحد.

وبينت الأمانة، أن الإجراء الجديد في خدمة الصادر الإلكتروني يُتيح للمستفيد تتبع سير معاملته مباشرةً, وذلك من خلال أيقونات (استعراض، تحميل، رد، متابعة) المعاملة عبر حسابه في الأمانة بخطوات ميسرة وبرقم واحد، كما سيتلقى المستفيد رسائل نصية تُشعره بأي تحديثات على معاملته.

يُذكر أن أمانة جدة تسعى باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية وأتمته إجراءاتها الداخلية، وذلك في إطار برنامج التحوّل الرقمي للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة والمحافظات المرتبطة.