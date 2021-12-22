شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينجح في استخراج قطعة بلاستيكية من رئة طفلة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبّب بلع قطعة بلاستيكية لطفلة سعودية عمرها سنة و ثلاثة أشهر صعوبة في التنفس مع إنخفاض دخول الهواء إلى الرئة اليمنى، حيث تمكن فريق طبي بمستشفى شرق جدة بقيادة الدكتور خالد الأحمدي استشاري الأنف والأذن والحنجرة من إنقاذ حياة الطفلة .

و تم نقل الطفلة لطوارىء المستشفى من احد المستشفيات كحالة إنقاذ حياة ، نتيجة لما تعانيه من صعوبة في التنفس و انخفاض دخول الهواء إلى الرئة اليمنى ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية و الأشعة اللازمة أتضح وجود قطعة بلاستيكية في رئة الطفلة .

وعلى الفور تم إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات حيث تمكن الفريق الطبي من إخراج الجسم الغريب من القصبة الرئيسية اليمنى بنجاح ، باستخدام أحدث التقنيات من أجهزة و مناظير صلبة و مرنه ، و خرجت الطفلة من المستشفى في اليوم الثاني و هي في صحة جيدة ومستقرة .