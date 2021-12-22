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ضبط 5 معامل للفحم المحلي بوادي عباثر في ينبع النخل

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الرياض - محمد عبدالله - ضبط مفتشو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بينبع خمسة معامل للفحم المحلي بوادي عباثر في مركز ينبع النخل.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع المهندس سعد الصبحي، أنَّ ذلك جاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع. 

وأشار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم للتخلص من هذه المعامل لحماية البيئة والغطاء النباتي وتطبيق الإجراءات النظامية وفق نظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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