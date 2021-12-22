ضبط 5 معامل للفحم المحلي بوادي عباثر في ينبع النخل

الرياض - محمد عبدالله - ضبط مفتشو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بينبع خمسة معامل للفحم المحلي بوادي عباثر في مركز ينبع النخل.
ومن جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع المهندس سعد الصبحي، أنَّ ذلك جاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع.
وأشار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم للتخلص من هذه المعامل لحماية البيئة والغطاء النباتي وتطبيق الإجراءات النظامية وفق نظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.
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