ضبط 5 معامل للفحم المحلي بوادي عباثر في ينبع النخل

وأشار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم للتخلص من هذه المعامل لحماية البيئة والغطاء النباتي وتطبيق الإجراءات النظامية وفق نظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع المهندس سعد الصبحي، أنَّ ذلك جاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع.

محمد يوسف

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