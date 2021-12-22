إنقاذ حياة عشرينيّ تعرض لإصابة نافذة في البطن بمستشفى بني مالك بجازان

الرياض - محمد عبدالله - تمكّن الفريق الجراحي بمستشفى بني مالك العامّ من إنقاذ حياة مصاب في العشرين من العمر تعرض لإصابة نافذة في البطن.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة المستشفى بأن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مصابًا يبلغ من العمر 20 عامًا تعرض لإصابة نافذة في البطن، وعلى الفور قام الفريق الطبي الجراحي بالتعامل معه بشكل عاجل حسب البروتوكولات المعتمدة حتى استقرار حالته.

وأضافت أنه وبعد استقرار الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استكشافية للبطن واتضحَ وجود قطع في الجدار الأمامي للمعدة، وتمت معالجته والسيطرة على النزيف المصاحب والتأكد من عدم وجود إصابات أخرى في البطن، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي ذلك امتدادًا للخدمات الجراحية التي تقدمها أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة جازان للحفاظ على حياة المصابين بما يتوافق مع البروتوكولات الطبية العالمية.

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