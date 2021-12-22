تنبيه من «الأرصاد» برياح وسحب رعدية ممطرة على 7 محافظات في جازان

الرياض - محمد عبدالله - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تشمل مدينة جازان ومحافظات أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وجزر فرسان، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 10 صباحًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن طقس اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، ويبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنِّ في مدى الرؤية الأفقية.

أشار التقرير إلى أنَّه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

وذكر التقرير أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزءين الشمالي والأوسط، ومتر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اقرأ أيضًا

الحصيني يتوقع طقس الأربعاء.. ويوجه نصيحة لسكان بعض المناطق