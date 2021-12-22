السفير الياباني بالمملكة يسرد تجربته في تعلم العربية: «الأحب لي بعد لغتي الأم»

الرياض - محمد عبدالله - سرد سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي؛ تجربته في تعلم اللغة العربية، مشيرًا إلى أنها اللغة الأحب له بعد لغة بلاده.

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لقد سُررت جدًا بالمشاركة في ندوة (سفراء يتحدثون العربية) والتي أقامها نادي الشرقية الأدبي أمس، وقد تشاركت مع الحضور بتجربتي في تعلم اللغة العربية وهي اللغة الأحب لي بعد لغتي الأم اليابانية وبصفتي المتعلم الوحيد غير المسلم للغة ضمن السفراء المتحدثين في تلك الندوة».

وفي وقت سابق كشف سفير اليابان لدي المملكة عن أول كلمات عربية تعلمها عند بدء دراسته للغة، مشيرًا إلى أنها كانت كلمة «بطة» في جملة تقول «انظر يا أبي، انظر بطة».

ونشر السفير الياباني –عبر تويتر- صورة لبطتين بنادي الرياض للجولف، موضحًا أنه ذهب إلى النادي وقام بالسلام على جميع اللاعبين الأحباء، إضافة إلى بطتين جميلتين.

وتابع أن كلمة «بطة» هي من بين الكلمات التي تعلمها عند بدء دراسة اللغة العربية في جلمة «انظرْ يا أبي.. انظرْ بطة».

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