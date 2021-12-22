شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم ضخم من صدر مريض بجامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريق طبي جراحي في جراحة الصدر في المدينة الطبية الجامعية، بجامعة الملك سعود بالرياض، من استئصال ورم غير حميد بحجم 20 × 16سم في منطقة المنتصف من الصدر، لمريض يبلغ من العمر واحد وعشرون عاماً، حيث كان المريض يُعاني من ألم مزمن في الصدر مع فقدان للشهية وإجهاد عام، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية تبين وجود ورم ضخم من النوع غير الحميد في الصدر، ويشكل ضغط على القلب والرئة اليمنى.

وأوضح قائد الفريق الجراحي الدكتور صالح الناصر، أن هذا النوع من الأورام الضخمة والغير حميدة يُعتبر من الحالات النادرة على مستوى العالم، وأن صعوبة هذه الحالة تكمن في حجم الورم الضخم، مع وجوده في منطقة حساسة جدًا في الصدر وبضغط كبير على الرئة اليمنى والقلب، بالإضافة إلى أن المريض يُعاني بشكل وراثي من نقص في أحد عوامل تخثر الدم، مما يجعل الاستئصال الجراحي أكثر صعوبة نتيجة احتمالية النزيف العالية.

وتشكّل فريق طبي فور تشخيص المريض، مُكون من جراحة الصدر وكذلك أطباء الأورام, وأطباء الدم, وفريق التخدير, وفريق جراحة القلب, والعناية المركزة, وبعد مراجعة الحالة تم إقرار الجراحة خصوصًا بعد عدم استجابة المريض للعلاج الكيميائي.

وبين قائد الفريق الجراحي، أن العملية استغرقت قرابة 10 ساعات، وتم استئصال الورم بشكلٍ كامل - بحمد الله- دون حدوث أي مضاعفات، ومن ثم تم نقل المريض إلى العناية المركزة وبحمد الله تم التشافي بشكلٍ كامل دون حصول مضاعفات، وخروجه من المستشفى بصحة وعافية خلال أسبوع من إجراء العملية.

يُذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، تُعد مرجعًا طبيًا مميزًا حيث يتم فيها إجراء أحدث وأعقد الجراحات، باستخدام تقنيات متطورة وتحت إدارة استشاريين بخبرات عالمية.