شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : تدشين حملة الرئاسة لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة الرئاسة لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المتحور ، وذلك من أجل تعزيز الوقاية المجتمعية ورفع درجة الحماية من مخاطره ومضاعفاته وتأمين البيئة الصحية للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي .

وأكد معاليه أن الدولة حرصت منذ بداية ظهور هذا الفيروس على سلامة كافة فئات المجتمع وعدم تفشيه بينهم، وقد بذلت جهود موفقة من الوقاية منه، وفعلت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر عدد من الجهات المختصة حتى تمكنت -ولله الحمد- من تجاوز الخطر والثبات على البروتوكولات المحددة من قبل الجهات .

ودعا معالي الرئيس العام في ختام التدشين، بأن يجزي الله ولاة أمرنا خير الجزاء، لقاء ما يقومون به من حرص على سلامة وأمن أبناء هذا البلد المعطاء.