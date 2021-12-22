للمواطنين والمقيمين.. «المرور»: 7 متطلبات لاستخراج «رخصة قيادة خصوصي»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور، متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة خصوصي، موضحة أنه يتم تقديم طلب استخراج الرخصة لمدرسة القيادة.

وأوضح حساب «المرور السعودي» على تويتر، أن متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي كالتالي:

1- إتمام سن الـ 18.

2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

4- اجتياز اختبار القيادة.

5- دفع الرسوم.

6- تسديد المخالفات إن وجدت.

7- لغير المواطنين يتطلب وجود إقامة نظامية.

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