الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليه بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وقال الديوان الملكي في بيانه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.