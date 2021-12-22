تنبيهات الأرصاد: ضباب ورياح نشطة وأتربة مثارة على معظم المناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من تكون ضباب وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق (القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية) تتأثر بعوالق ترابية تؤدي لتدني في مستوى الرؤية.

وأكد تكون ضباب على مناطق (عسير، الباحة، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، جازان)، مشيرًا لهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق (عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

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