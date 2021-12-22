بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لهيئة التطوير الدفاعي..  أول تعليق من الدكتور السليمان

الرياض - محمد عبدالله - رفع الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

وسأل السليمان، الله العلي القدير أن يوفقه ومنسوبي الهيئة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة وأن يكون عند حسن الظن، وأن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ على إنشاء "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف وأولويات أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنيات والأنظمة الدفاعية ونواتجها، ووضع سياساتها واستراتيجياتها ونظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.

اقرأ أيضًا:

أمر ملكي بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي