تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية في بنغلاديش

الرياض - محمد عبدالله - دشن اليوم الثلاثاء، تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية Saudi Visa Bio في مرحلته الثانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

جاء ذلك استكمالاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للتسهيل على الحجاج والمعتمرين، وبمتابعة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

حضر التدشين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى الدحيلان، بمشاركة الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وزارة السياحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، رئاسة أمن الدولة، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالإضافة إلى عدد من مكاتب الحج والعمرة، ورئيس رابطة الحجاج في جمهورية بنغلاديش محمد شهدات حسين.

وسيمكن التطبيق طالبي تأشيرات الحج والعمرة في جمهورية بنغلاديش بتسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيًا.

وعند قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة سيقومون فقط بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.

وتعد المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.