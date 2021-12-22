شكرا لقرائتكم خبر عن شمول مساجد وجوامع تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل 100% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شمول مساجد وجوامع منطقة تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل 100% ، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائما على دعم وتوفير كافة الخدمات في بيوت الله .

وقال خلال كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقامه فرع الوزارة بمنطقة تبوك أمس بمناسبة زيارته التفقدية لقطاعات الوزارة بالمنطقة:" نحمد الله ونثني عليه أن جعلنا في وطن لاتُعبد فيه الأوثان ولا يطاف به بالقبور، وطنًا نكون فيه كما كان أجدادنا ، حصادهم خير وبركه ، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه عقيدتنا ووطننا"، منوهاً بما تشهده المملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رخاء وازدهار وهيبة في الداخل والخارج .

وأضاف أنه يوجد في كافة مدن ومحافظات ومراكز وقرى المملكة أكثر من 100 ألف مسجد وجامع ، جميعها تحظى بعناية خاصة من ولاة الأمر - أيدهم الله - الذين دائما ما يؤكدون على العناية برسالة هذه الدولة ومنهاجها القويم ، مقدما في ختام كلمته شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وكافة الجهات الحكومية التي تساند أعمال وبرامج الوزارة التي تسعى لخدمة المجتمع ونشر المفاهيم التي تحقق اللحمة الوطنية والاجتماع وتنبذ كل اسباب الفرقة والاختلاف .

وكان الحفل الخطابي الذي أقيم بمركز الاحتفالات الخاص بأمانة تبوك بحضور مديري الجهات الحكومية وأعيان المنطقة، قد بدئ بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمنسوبي الفرع ألقاها نيابة عنهم مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري، استعرض فيها المنجزات التي قدمها الفرع في إطار رسالته لخدمة بيوت الله والعناية بها ، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال ، والأعمال الخدمية لمنسوبي الدعوة والمساجد .

بعد ذلك ألقيت قصيدتان شعريتان ألقاها الشاعر محمد بن فرج العطوي وغازي بن سرحان البلوي، عقبها شاهد الحضور عرضا وثائقيا عن أعمال ومنجزات الفرع خلال الخمس سنوات الماضية.