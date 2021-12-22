شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تنبه: اشتراطات جديدة لدخول هولندا بدءا من اليوم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في هولندا أن الحكومة الهولندية قررت اعتبارًا من اليوم 22 ديسمبر ، دخول عدة قواعد حيز التنفيذ.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في "التويتر" أنه يجب على المسافرين من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي / شنغن دائمًا تقديم نتيجة اختبار سلبية؛ على أن يكون الفحص أجري خلال مدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة لدخول هولندا.

وشددت: "يجب على المسافرين من المناطق شديدة الخطورة الخضوع للحجر الصحي لمدة ١٠ أيام، وينطبق ذلك أيضًا على المسافرين الذين لديهم دليل على التطعيم أو دليل على الشفاء ".