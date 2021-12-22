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سفارة المملكة تنبه: اشتراطات جديدة لدخول هولندا بدءا من اليوم عاجل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في هولندا أن الحكومة الهولندية قررت اعتبارًا من اليوم 22 ديسمبر ، دخول عدة قواعد حيز التنفيذ.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في "التويتر" أنه يجب على المسافرين من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي / شنغن دائمًا تقديم نتيجة اختبار سلبية؛ على أن يكون الفحص أجري خلال مدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة لدخول هولندا.

وشددت: "يجب على المسافرين من المناطق شديدة الخطورة الخضوع للحجر الصحي لمدة ١٠ أيام، وينطبق ذلك أيضًا على المسافرين الذين لديهم دليل على التطعيم أو دليل على الشفاء ".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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