شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 آلاف حاجز خرساني بالخبر في 60 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الخبر 10 آلاف حاجز خرساني خلال شهرين، وفقا لتوجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برفعها من المجمعات السكينة والمقرات الأمنية والطرقات، ووضعها في موقع تجميع خاص بها إلى أن تأتي التوجيهات حيالها.

تلوث بصري

واشتكى عدد من المواطنين من وجود بعض الحواجز الخرسانية، التي تسبب ضيقا بالطرقات ووقوع العديد من الحوادث، إضافة إلى تشويهها المشهد الحضري. وبين قدري المنهالي أن الحواجز الخرسانية تعتبر حاجزا يمنعهم حتى من الوصول إلى وجهاتهم خصوصا في منطقة الأسواق والأحياء الضيقة، كما أن وجودها يسبب ازدحاما شديدا وتعطيلا في حركة المرور، وقد تكون سببا في الحوادث لضيق الطرق، لافتا إلى أن وجودها يعطي انطباعا سيئا، خصوصا أنها أحد أسباب التلوث البصري، مشددا على أن مواقف الشوارع ملك للجميع وليس حصرا على أي شخص يضع هذه الحواجز، وطالب بضرورة تطبيق مخالفات مشددة على مرتكبيها.

ازدحام مروري

وأكد هاني حمدان أن الحواجز الخرسانية تسبب إعاقة لحركة المرور في الشوارع والطرقات، ووجودها داخل الأحياء يسبب ازدحاما شديدا. مبينا أن وجودها بشكل عشوائي قد يتسبب في حوادث مرورية، لأنها تمنع مرور سيارتين معا في طريق واحد، كما أن أغلبها لا تحمل لوحات تحذيرية تبين وجودها، ما يجعلها تظهر فجأة أمام السائق، لافتا إلى أن وجودها العشوائي يؤثر سلبا على المنظر الجمالي للمدينة، وتسبب تشوها بصريا ومنظرا غير حضاري وغير لائق، كما أنها تعيق مرور كبار السن والصغار.

حوادث خطيرة

وطالب عبدالهادي الحربي، بإزالة الحواجز الخرسانية العشوائية، واستبدالها بأخرى نظامية في حالة الضرورة لوجودها، مبينا أن وضعها بشكل مخالف يعرض حياة المارة للخطر لعدم وجود لوحات تحذيرية بشأنها، لافتا إلى تعرضه لحادث مؤخرا عندما تفاجأ بوجود حاجز خارج على خط الطريق، وعندما حاول تفاديه تعرضت سيارته للاصطدام من الخلف، وأصيب بالحادث وتم نقله إلى المستشفى. مضيفا إن وجود تلك الحواجز يشوه المشهد الحضري ويجب إزالتها بشكل فوري والإبلاغ عن وجودها.