شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسون: مبادرة احترافية و«CIE» برنامج ثري وإضافة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف المهندسون المشاركون في المبادرة برنامج «المهندس الصناعي المعتمد» - CIE - بأنه احترافي وإضافة ثرية منحتهم خبرات نوعية تساعد في تأهيلهم لسوق العمل الصناعي، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز دار ”الخليج 365” للتدريب.

الحمد لله الذي أتاح لنا فرصة حضور المادة العلمية واجتيازنا اختبار الاعتماد في الهندسة الصناعية، أشكر وزارة الصناعة والثروة المعدنية على المبادرة التي أتاحت الفرصة لجميع المهندسين والمهندسات من جميع مدن المملكة، والشكر موصول لمركز دار اليوم للتدريب على تنفيذ المبادرة بنجاح واحترافية.

م. نايف بن مسعد العطوي

سعدت بالانضمام لدورة المهندس الصناعي المعتمد «CIE» فكانت رائعة جدا، والاستفادة منها كبيرة، أشكر القائمين على مركز دار اليوم للتدريب على مجهوداتهم الرائعة وتفاعلهم مع المتدربين، وما تميزت به الدورة عن غيرها أنها لا تعطي معلومات فقط، وإنما فتحت لنا آفاقا نستطيع من خلالها أن ننطلق وبقوة.

.م.محمد هاني آل غزوي

بفضل اللّه وكرمه كانت مشاركتي ببرنامج المهندس الصناعي المعتمد قيمة وأضافت لي الكثير، حيث كان شاملا ومفيدا غطى العديد من المحاور الهامة جداً والتي تتعلق بمنظمات الأعمال ومنها إدارة المشاريع، إدارة الجودة، سلسلة التوريد والصيانة وإدارة السلامة، والإدارة الاستراتيجية. أشكر وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تقديم هذه المبادرة بتعاون وتنفيذ مركز دار اليوم للتدريب وعلى إتاحتهم الفرصة لنا للالتحاق بها والشكر موصول لكافة القائمين على البرنامج والمنظمين له على حسن التنظيم، وجميع ما قدم لنا من معلومات ومعارف نتمنى أن نعكسها في خدمة وطننا الغالي بكافة المجالات ونخص بها المجال الصناعي.

م.سعد بن عبدالرحمن الحمين

برنامج CIE رائع وثري، واستفدنا الكثير من المعلومات والمهارات والخبرات، سعيدة وفخورة بترشيحي كأفضل متدربة على مستوى مجموعتي في البرنامج الذي استمر 3 أشهر تكللت بالنجاح .

شكراً من القلب لوزارة الصناعة على إتاحة الفرصة لنا من بين آلاف المتقدمين، وجزيل الشكر لمركز دار اليوم للتدريب على تنفيذ البرنامج واحترافية التنظيم، كما أشكر منصة IBDL العالمية لتعاونهم، وجامعة ميزوري الأمريكية لاعتمادها البرنامج.

م.شيماء أحمد محمد زمزمي

أشكر وزارة الصناعة والثروة المعدنية على هذه المبادرة وإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للالتحاق بمثل هذه البرامج النوعية. والشكر أيضا موصول لمركز دار اليوم للتدريب على إدارة هذه المبادرة والتنسيق بين المتدربين وIBDL طوال مدة البرنامج والذي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر.

كما أتمنى الاستمرار في تقديم مثل هذه المبادرات للمهندسين والمهندسات والتي تساعد في تأهيلهم لسوق العمل الصناعي وبالتالي المساهمة في الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .

م. محمد عودة الحربي

الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز دار اليوم للتدريب على اختياري ضمن برنامج المهندس الصناعي المعتمد الذي تضمن محاضرات واختبارات ونقاشات علمية تهدف إلى تطوير مهارات المهندس الصناعي، وأخص بالشكر إدارة مركز دار اليوم للتدريب التي اختارت بدقة وذكاء هذا التخصص الذي يعتبر حجر أساس في تطور الصناعات ومواكبة أفكار رؤية المملكة 2030 وأبارك لي ولجميع الزملاء المهندسين النجاح .

م.بدر ناصر آل ذيبان

عندما تتلخص التنمية والتطوير البشري في برنامج داعم لأبناء الوطن مقدم بصورة احترافية هنا يمسك مركز دار اليوم للتدريب بزمام الريادة .

فقد تم تقديم برنامج المهندس الصناعي المعتمد بصورة احترافية تصور التطور الذي يسعى له وطننا الكريم بقيادة حكومتنا الرشيدة.

كنت ولله الحمد من ضمن النخبة التي اختيرت للانضمام بالبرنامج، واستفدت من الخبرات المتقدمة والمنوعة، ولم تقتصر الفائدة على المادة العلمية وإنما تجاوزتها لخلاصة خبرات ومهارات مميزة.

برنامج مميز قدم الكثير وإدارة للوقت والدروس بشكل احترافي.

م. نورا حمود البراك

أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز دار اليوم للتدريب، على تقديم مبادرة تطوير مهارات المهندسين الصناعيين التي استمرت ثلاثة شهور، وهذه المبادرة جاءت دعماً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا في القطاع الصناعي الذي يُعد إحدى الركائز الرئيسية في الاقتصاد السعودي ويعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، ولقد استفدت من المبادرة في زيادة التحصيل العلمي لدي من خلال المواضيع التي تمت مناقشتها في الدورة وهي تطوير المهارات الإدارية والتقنية للمهندسين الصناعيين مما يُعزز قدراتهم على اتخاذ القرار والتخطيط والتحليل والسيطرة ، وبهذه الاستفادة سأحرص على المساهمة والمساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

م. عبدالله إدريس الهوسه

أولاً: أتقدم بخالص الشكر والتقدير على هذه المبادرة الأكثر من رائعة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان « حفظهما الله ورعاهما» على دعمهما للشباب وتعليمهما المستمر والاستثمار فيهم، وأسأل الله العلي العظيم أن يمدهما بالصحة والعافية .

ثانياً: الشكر موصول أيضًا إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة دار اليوم وكل القائمين على هذه المبادرة المتميزة.

أسأل الله رب العرش العظيم لي ولكم جميعًا أن نخدم ديننا وملكنا ووطننا العظيم بها.

م. سعيد بن وهيب الحامدي

كل الشكر والتقدير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية على إتاحة الفرصة لي للانضمام لبرنامج المهندس الصناعي المعتمد لما عاد علي بالفائدة العظيمة واكتساب المزيد من العلم والتطور، كما لا أنسى جهود مركز دار اليوم للتدريب على جهودهم الملموسة وتقديم المادة العلمية بشكل جيد ومفيد وأشكرهم على تنظيمهم وتنسيقهم الرائع طول فترة البرنامج.

م. فيصل حمود عبدالله الشهراني

نشكر حكومتنا الرشيدة على ما تبذله من جهود لرفع مستوى العلم والتعليم في المملكة.

كما نشكر وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على إتاحة فرصة حضور دورة (CIE) لنا لنتعلم، ونستفيد أكثر، فشكراً لإسهامها.

ولا أنسى،أن أشكر مركز دار اليوم للتدريب، على ما بذلوه من جهود في إدارة، وتنظيم الدورة.

م. نواف جابر الحربي

شهادة شكر وتقدير لمركز دار اليوم للتدريب ووزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أتاحت لي فرصة الانضمام لبرنامج المهندس الصناعي، أشكر كل القائمين على نجاح البرنامج وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

المهندس مجد علي حسين حكمي

يحق لي الفخر بانضمامي لبرنامج اعتماد الهندسة الصناعية المقدم والمنظم بواسطة مركز دار اليوم للتدريب، الجهة التي حظيت بثقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكانت بكل صدق وأمانة أهلاً لهذه الثقة وساهمت في دعمنا وتقديم المشورة، وجميع الخدمات عالية الجودة ولهم جزيل الشكر والتقدير، والشكر موصول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي أتاحت لنا فرصة الانضمام للتعلم والاستفادة من هذا البرنامج مع نخبة من شباب وشابات الوطن، وكذلك لا يسعنا إلا أن نشكر جميع المحاضرين والأساتذة من IBDL على إخلاصهم بتزويدنا بالمادة العلمية كاملة بشكل ممتاز بكل المقاييس.

م. فواز صالح الرويلي

اشكر جهودكم المبذولة في رفع وتطوير مهارات المهندسين الصناعيين واعتمادهم دولياً وفقاً لمعايير جامعة ولاية ميزوري الأمريكية ونقل الخبرات إلى أبناء الوطن الغالي وتطلعكم ، لا يسعنا إلا أن نشكركم بكل حب وود ونشكر كل الزملاء والمنسقين والدكاترة على المعلومات والخبرات التي اكتسبناها من مبادرة تطوير مهارات المهندسين الصناعيين، والشكر موصول لمركز اليوم للتدريب صاحب المبادرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وIBDL، ونتمنى لكم النجاح والتطور والازدهار، تقبلوا خالص التحية والشكر.

م. قاسم أحمد بت

لـو أنـني أوتيـت كل بـلاغـة

وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

لما كنت بعد القول إلا مقصرا

ومعترفاً بالعـجز عن واجب الشكر

من الصعب أن أكتب ما يليق بكم، فمهما كتبت لن أوفيكم حقكم.. فلكم يا وزارة الصناعة والثروة المعدنية يعود الفضل بعد الله في التحاقي بهذا البرنامج المميز.. والشكر موصول لمركز دار اليوم للتدريب على جهودهم الجبارة وتعاونهم المتواصل لنجاح هذا البرنامج، فقد كان منعطفا رئيسيا في حياتي العلمية والعملية، لأنه فتح لي آفاقا واسعة بما وجدته فيه من مادة علمية شيقة وشاملة نثرها لنا إبداعا أساتذة يملكون درجات علمية عالية وخبرات عملية مميزة وما تخلله من نقاشات وحوارات مثرية منحتني الجديد والمفيد والأهم في مجال الهندسة الصناعية والشغف في تطبيق ما تعلمته.. فشكرا جزيلا.. شكر العارف بالجميل الممتن لكل جهد بذل وعمل قدم.

م. صالح عبدالله محمد الدخيل

‏‏بعد إتمام مبادرة المهندس الصناعي المعتمد «Certified industrial engineer CIE» الذي ‏تم بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتنفيذ من مركز دار اليوم للتدريب. قدم ‏ونشط لنا الكثير من ‏المعلومات ‏في مختلف المجالات بأشكال عامة وخاصة خلال المواد العلمية وطرح أحدث العلوم بالمجالات وأهم التحولات وطرح مختلف من القصص والتجارب والمحاولات التي لها دور كبير في فهم ما وصل له العالم من تطورات من خلال أساتذة ودكاترة مهندسين لهم شأن كبير ‏في المجال أضافوا لنا الكثير من خبراتهم وتجاربهم. وما تم تقديمه في المبادرة سيكون مساعدا لنا في النجاحات بمختلف المجالات والتخصصات بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وفي ‏النهاية، شكر خاص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية على دعمها ورعايتها ومركز تدريب دار اليوم على هذا البرنامج والشكر أيضا موصول لكل من ساهم في النجاح.

م. عبيد ثنيان عبيد النهير

كل عبارات الشكر والامتنان لا يمكن أن تعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لمركز دار اليوم للتدريب، كنتم نِعم الإخوة ووجدنا فيكم أشدّ الحرص على كل مهندس في المبادرة ، والشكر موصول أيضاً لوزارة الصناعة والثروة المعدنية «صنّاع الأجيال».. بِكم تنهضُ الأمم.

م. علي عبدالله علي عسيري

أود أن اشكر مركز دار اليوم للتدريب ووزارة الصناعة والثروة المعدنية على إتاحة الفرصة لنا كمهندسين للالتحاق بالبرنامج وتنظيمه بشكل رائع يليق بحجم البرنامج ومقدمه IBDL.

م. نواف فالح السكران

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن قلت شكرا فشكري لا يفيكم حقكم، حقاً سعيتم فكان سعيكم مشكورًا، كل الامتنان على إتاحة الفرصة لنا للحصول على شهادة احترافية كهذه، وعلى إتاحة الفرصة كذلك للتعرف على نخبة الدكاترة والطلاب في المجموعة، كل الشكر لوزارة الصناعة والثروة المعدنية وشكر خاص لوزيرها بندر الخريف وكذلك لا أنسى شكر مركز دار اليوم للتدريب على كل الجهود وكل التسهيلات، ما كانت لتكون التجربة ممتعة لهذا الحد ومفيدة لولا تسخيرهم لكل الصعوبات. أتطلع بكل سرور لمزيد من التجارب والنجاحات مع وزارة الصناعة وكذلك دار اليوم في المستقبل القريب، دمتم عزاً لهذا الوطن.

م. زينب بنت عبدالخالق السيهاتي

بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل ثم لشركاء النجاح والداعم الأول لمسيرة التقدم والارتقاء بمستوى المهندسين والمهندسات السعوديين ، مركز دار اليوم للتدريب ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لإتاحة الفرصة لنا للانضمام للبرنامج المميز الذي كان له بالغ الأثر في تطوير مهاراتنا وقدراتنا، والشكر موصول لجميع من أشرف على تقديم البرنامج ونجاحه.

م. علي أحمد الغزوانيمبادرة المهندس الصناعي والمتمثلة في تطوير مهاراتنا نحن كمهندسين صناعيين جعلتنا نفتخر ونثق أكثر بمهاراتنا ورسخّت قيم المهندس في أذهاننا.. نحن لا نستطيع أن نعبر عن مدى فخرنا وسرورنا بأننا كنّا جزءا من نجاح هذه المبادرة العظيمة، هذا البرنامج كان رائعا جداً، وجهود عظيمة فعلاً ساهمت على تطوير رؤيتنا من جديد حول التخصص والمهنة، فلذلك أشكر مركز دار اليوم للتدريب وأيضاً القائم على هذه المبادرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكل من قام ونظم واجتهد لنجاح هذه المبادرة.

راجين من الله أن ينفع بنا هذا الوطن العظيم.

م. شهد محمد آل مصعود

أقدم شكري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعم ورعاية الشباب ، كما أشكر مركز دار ”الخليج 365” للتدريب على منحهم هذه الفرصة للمهندسين الشباب للرقي بعطائهم لمواكبة رؤية المملكة 2030، وكذا وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعمها هذه المبادرة المتميزة التي استفدنا منها الكثير وأثرتنا بالمعلومات القيمة في الهندسة الصناعية.

م. نجود العرفج