شكرا لقرائتكم خبر عن «طوافكم آمن».. مبادرة لتقديم الخدمات الطبية لقاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية مبادرة [ طوافكم آمن ] ضمن مبادرتها الرئيسية { تطوع } ، لتقديم الخدمات الطبية والإرشادات الصحية بالتعاون مع زمزم للخدمات الصحية التطوعية.

ولفت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص كل الحرص على الاهتمام بخدمة قاصدي المسجد الحرام وتقديم كافة الخدمات التطوعية لهم بالمسجد الحرام ، وتأتي تلك الجهود وفق توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على مواكبة رؤية المملكة ( 2030 ) والتماشي معها وتقديم أفضل و أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتطوعية.

و أفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ سعود الزهراني، بأن الفريق الطبي مرخص من هيئة التخصصات الصحية بكوادر مؤهلة، وتم وضع ثلاث نقاط في صحن المطاف والمشاركة في تقديم الخدمات و الإسعافات الأولية بالمطاف والمسعى، والتي تستهدف ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للوصول إلى مليون متطوع .

وشارك في المبادرة مدير التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ ساعد السواط، ورئيس مجلس إدارة زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي، ومدير الفرع المركزي الأستاذ عادل المحمادي.

وتعمل الرئاسة في وضع العديد من الخطط التي أسهمت وبشكل كبير في جعل الحرمين الشريفين بيئة آمنة وصحية لجميع القاصدين، وعبر الفريق الطبي عن اهتمامه بجميع التفاصيل التي أعلنت عنها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتنفيذ جميع البنود الوقائية والاحترازية، والتشديد والحرص على تنفيذها، والحرص على أن تكون صحة الإنسان في الحرمين الشريفين تأتي أولا، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض.