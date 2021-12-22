شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» لـ«الصناعة»: قدموا محفزات لزيادة تصدير المنتجات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفاعلية.

ودعا المجلس في قراره، خلال الجلسة العادية الـ17 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الوزارة، بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير اللقيم من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية، والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكّن قيامها، إضافة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات نهائية جديدة.

وتضمن القرار عمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.

وزارة الرياضة

وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التليفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة، وتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة.

كما دعا الوزارة إلى الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام، وأن تدرس الوزارة، بالشراكة مع القطاع الخاص، إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة «الإنشاء – التشغيل – التحويل»، إضافة إلى الإسراع في إصدار الإستراتيجية الشاملة للقطاع الرياضي.

الذكاء الاصطناعي

وأكد المجلس، في قرار له، على دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية، ومطالبة الهيئة بالإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها.

كما دعا المجلس الهيئة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى تطوير رأس المال البشري وإعداد المعايير المهنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس التقدم في ذلك.

صندوق التنمية الصناعية

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي، بإعداد قائمة بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعياً الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج تدريب السعوديين.

الإمداد المائي

وفي شأن آخر، وافق «الشورى» على قراره المتضمن دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تأمين المتطلبات الأمنية الخاصة بحماية أصول منظومات الإنتاج وأنظمة النقل التابعة للمؤسسة، بما يضمن أمن الإمداد المائي، ومطالبة المؤسسة في ذات القرار بالعمل على زيادة نسبة توظيف المرأة، في القطاعات الإدارية والفنية الملائمة.

دعا لمراجعة تشفير دوري المحترفين ورفع جودة النقل التليفزيوني