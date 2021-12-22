شكرا لقرائتكم خبر عن دعم غذائي لـ 12 ألف أسرة محتاجة بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2021 - 2022م في محافظة عدن، والذي يستهدف توزيع 12300 سلة غذائية على 6 مراحل في مديريات: البريقة والشيخ عثمان ودار سعد، يستفيد منها في كل مرحلة 2050 أسرة. وأوضح مدير فرع المركز بعدن صالح الذيباني أن التوزيع يستهدف الأسر الأشد ضعفا التي تقع ضمن المرحلة الرابعة في التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار دعم المملكة المتواصل للشعب اليمني الشقيق لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته.