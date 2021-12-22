شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف مستفيد عدلوا بيانات تبليغهم عبر «معين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم عن استفادة أكثر من 55 ألفا من خدمة تعديل بيانات التبليغ في منصة معين الرقمية، منذ إطلاق الخدمة في الربع الثاني من العام 1441هـ.

وتكمن أهمية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى بما تتيحه لأطراف الدعاوى من إمكانية تعديل بيانات وعناوين التواصل الخاصة بهم أو بمن يمثلهم في الترافع أمام ديوان المظالم، إذ يستطيع أطراف الدعوى تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونية والوطنية في بعض أو جميع الدعاوى الخاصة بهم لدى محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة دون الحاجة لزيارة المحاكم.