شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: «الإنسان» هو الاستثمار الأهم .. و«القيادة» تولي التعليم أهمية بالغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وهذا ما توليه قيادة هذه البلاد «حفظها الله» للتعليم من أهمية بالغة لتأهيل شباب وشابات الوطن الذين نراهم يتميزون في المجالات المختلفة ويساهمون في بناء الوطن وتقدمه.

جاء ذلك خلال رعاية سموه، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حفل تخريج 130 مهندسا ومهندسة بالدفعة الأولى لمبادرة «المهندس الصناعي المعتمد»، في دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر بالدمام، والتي نفذها مركز اليوم للتدريب؛ بالتعاون مع المركز الدولي للتعلم بجامعة ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية و«IBDL Learning Group» والتي تأتي انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية لتأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين، في إطار دعم وتوجهات حكومة المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري، خصوصا في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد الركائز الرئيسية في الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن تطوير الكوادر البشرية الوطنية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة معدلات التوظيف وتوطين الوظائف.

وتعمل المبادرة التي ترعاها وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين والسعوديات العاملين والباحثين عن عمل والخريجين الجدد، وتم إطلاقها في 1 يونيو 2021 بالتنسيق بين شركة دار ”الخليج 365” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بناءً على مُذكرة تفاهم وقعها الوزير بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد بن حمد آل مبارك بتاريخ 2 مايو 2021، وتستهدف تأهيل وتطوير قدرات المهندسين السعوديين العاملين أو الباحثين عن عمل.

وتقوم المُبادرة على تخصيص 130 مقعداً مجانياً للمهندسين الصناعيين السعوديين «ذكوراً وإناثا» في برنامج الشهادة المهنية الاحترافية الدولي «المهندس الصناعي المُعتمد» - Certified Industrial Engineer - CIE- المُقدم من IBDL Learning Group والمُعتمد من جامعة ولاية ميزوري الأمريكية.