شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء مبادرة التحول: التغيير بخبرات وطنية وشراكات محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب سفراء مبادرة التحول، لدار ”الخليج 365”، عن سعادتهم بتخريج طاقات بشرية وطنية مفعمة بالحماس وشغوفة بالنجاح، بعد أن نهلت التدريب وشهدت التطوير في إحدى أبرز مبادرات دار اليوم التحولية «مركز اليوم للتدريب»، الذي يسعى ليقود التغيير بخبرات وطنية وشراكات محلية وعالمية في القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق. وقالوا في كلمة ألقاها نيابة عنهم، علي العلياني أحد سفراء المبادرة: إن دار ”الخليج 365” أصبحت من خلال مبادرة خطط التحول التي أطلقتها نموذجًا مثاليًا يُحتذى به للمؤسسات الصحفية الوطنية، التي استغلت بذكاء أُفول عصر الصحافة الورقية ونجحت في خلق فرص استثمارية جديدة لها، من خلال فصل المؤسسة الصحفية عن الشركة الأم، لتُبدع في إنتاج محتوى وطني فريد، يواكب التقنيات الإعلامية الحديثة، وإنشاء شركة ربحية مُستقلة توفر الموارد المالية المُتجددة، التي ُتساهم في استمرار الصحيفة منبرًا إعلاميًا وطنيًا، وتعمل على تعزيز المحتوى المحلي، وتقديم خدمات نوعية تخدم الوطن وتساهم في رفعة أبنائه.