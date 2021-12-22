شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو «المهندس الصناعي المعتمد»: يوم متوج بإنجازات تروي أجمل الحكايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم خريجو الدفعة الأولى لمبادرة برنامج «المهندس الصناعي المعتمد» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، لتشريفه الحفل، كما عبروا عن شكرهم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف على دعمه المستمر لشباب وشابات الوطن، وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بهذا البرنامج المتميز، وقدموا خالص الشكر لمركز دار ”الخليج 365” للتدريب على تنفيذ وإنجاح البرنامج، وكذا منصة «IBDL» العالمية لتعاونهم، وجامعة ميزوري الأمريكية لاعتمادها البرنامج.

وقالوا في كلمتهم، التي ألقتها بالإنابة عنهم المهندسة شيماء أحمد زمزمي: في هذا اليوم المتوج بالإنجازات تروى أجمل الحكايات، وتسطر أعظم النجاحات، رحلة كفاح مهندسين، ومهندسات، تحدوا العقبات، ولسان حالهم يقول: سبيلُ العلا عالٍ علش من تعلا ومَن جدَّ في سعيٍ الأمرٍ تمكنا، رأيت الثريا رؤية النجم للثرى، وذاك الآن الصعب مازال ممكنا

في هذا اليوم الأغر، اليوم المنتظر، حفل تخريج أول دفعةٍ من برنامج المهندس الصناعي المعتمد، نسعد ونفخر بهذا الحفل المبارك، وهنأت «زمزمي» زملاءها المهندسين والمهندسات، سائلة المولى -عز وجل- لهم التوفيق والسداد.